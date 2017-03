Årsmøde i Ældre Sagen

Den 15. marts holdt Ældre Sagen i Vallensbæk årsmøde på Kors­agergård, og 71 medlemmer mødte op.

Ungdomskoret fra Vallensbæk Kirker var igen i år inviteret til at underholde Derefter holdt formanden for Ældre Sagen, Niels Erik Tulstrup, sin årsberetning.

Der blev ved årsmødet også uddelt tiårs nåle. Til Wivi Skovgaard, som stopper som IT koordinator og medlem af lokalbestyrelsen. Til Susan Højstrup, der ligeledes stopper som bestyrelsesmedlem, Elly Hansen fik en ti års nål for sin indsats som frivillig.