Affald dumpet i Middelalderlandsbyen

Da folkene, der har deres daglige gang i Middelalderlandsbyen mødte tirsdag morgen, ventede der dem et ubehageligt syn. Området var nemlig blevet brugt som affaldsplads.

– Det er ikke særligt fedt at møde på arbejdet og opdage et helt vognlæs byggeaffald ved siden af vores fårehus, siger daglig leder Tonny Soltau fra Middelalderlandsbyen.

Affaldet, der bestod af brædder og stolper med rustne søm, bemalet med tags og grafitti, blev dog hurtigt flyttet af medarbejdere fra Vej & Park i Brøndby Kommune.

Medarbejdere fra Middelalderlandsbyen gennemgik efterfølgende skovområdet for søm og skruer, så landsbyens fårebesætning igen kan gå deres daglige tur til fremvisningsfolden, uden fare for at skulle træde på spidse genstande.

– Det er tankevækkende, at nogen kan finde på at dumpe affald mindre end 1.000 meter fra genbrugspladsen på Sydgårdsvej, slutter en synlig utilfreds Tonny Soltau.