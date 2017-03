Akademikere kan skabe liv i virksomheden

Både politikere og erhvervsliv ønsker at lokke akademikerne til små og mellemstore virksomheder, der tit giver flere udfordringer og langt mere ansvar end de større virksomheder.

Et redskab til at skabe kontakt mellem akademikerne og virksomhederne, kan være Akademikerkorpset.

Det er Brøndby virksomheden, TimeGruppen, der i samarbejde med CBS og Aarhus Universitet har etableret korpset, og formålet er at hjælpe små og mellemstore virksomheder med at få løsningsidéer til strategiske opgaver af studerende på videregående uddannelser.

Samtidig med at de studerende altså får værdifuld erfaring fra arbejdsmarkedet.

Den rette kombination

Spørger man ophavsmændene til korpset, så er Akademikerkorpset en idé, der kommer alle til gode:

– Små og mellemstore virksomheder vokser markant i forlængelse af første ansatte akademiker, og med Akademikerkorpset hjælper vi virksomhederne på vej til vækst og akademikerne i arbejde. I dag består Akademikerkorpset af 250 kandidatstuderende fra CBS i København og Aarhus Universitet, og 200 virksomheder har allerede været igennem et forløb med Akademikerkorpset Jens Sørensen, koncernchef i TimeGruppen.

Ifølge Jens Sørensen er det netop muligheden for hurtigt at få noget ansvar, der skaber værdi både for akademikerne og virksomhederne:

– Vi tror på, at den mindre og mellemstore virksomhed med en spændende udfordring og den seriøse og visionære akademiker kan få rigtig meget glæde af hinanden. Virksomheden får et akademisk indspark og gavn af den nyeste viden og forskning. Den studerende får praktisk erfaring fra virkeligheden.

Set på udefra

En af dem, der har gjort brug af Akademikerkorpset, er Barbro Jensen, der fra lokaler på Ringager driver en lille iværksættervirksomhed, Barbro Shoes.

En virksomhed, der, når Barbro Jensen skal sige det på kort formel, sælger elegante komfortable kvalitetssko til kvinder og mænd.

Som selvstændig iværksætter, der blot har en skomager og en konsulent i Portugal og en marketingsperson i Danmark ansat, er der mange ting, hun skal holde styr på samtidig.

Derfor var akademikerkorpset en velkommen hjælp:

– Jeg havde besøg af to cand. merc.-studerende, der lavede en grundig analyse af min virksomheder og som derefter kom med en lang række anbefalinger.

Barbro Jensen driver virksomhed på femte år, og da den bygger på grundige overvejelser, har hun også gennemtænkt mange aspekter af det at drive virksomhed.

Dermed, siger hun, var de råd, de to studerende kom med, måske ikke overraskende, men alligevel værdifulde:

– De pegede for eksempel på, at det er vigtigt for en virksomhed som min at være aktiv på sociale medier, særligt Instagram. Det var jeg sådan set godt klar over, men det var alligevel godt, at nogle så virksomheden udefra og pegede på det.

Godt at sige det højt

I Barbro Jensens tilfælde bestod en del af analysen i en to-do liste. Noget af det tog hun til sig med det samme, andet har hun gemt til senere:

– De pegede på, at jeg kunne ansætte en praktikant og faktisk lavede de endda et jobopslag, som jeg kunne bruge. Jeg har ikke brugt det endnu, men min virksomhed er nok nået dertil, hvor det kan være en mulighed at ansætte en praktikant. Så er det jo et godt redskab at have.

Som andre iværksættere skal Barbro Jensen forholde sig til stort og småt, alt fra IT over salgsfremstød til, som i hendes tilfælde, at designe sko.

Ind i dette, siger hun, kunne de to akademikeres analyse også bruges til simpelthen at reflektere over virksomheden som sådan:

– Det er faktisk en værdi i sig selv at skulle fremlægge sin virksomhed for andre, så bare det at fortælle så grundigt om den, var godt.

Når Barbro Jensen ser tilbage på analysen og samarbejdet med de to studerende, så var det på mange måder et godt samarbejde og en oplagt mulighed for at få ekstra hjælp. Noget man som iværksætter konstant er på udkig efter, fortæller hun:

– I en virksomhed som min tager man imod al den hjælp, man kan få, og ind i dette passede dette tilbud godt.