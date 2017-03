Cyklisterne har stadig brug for en sti forbi Priorparken

Af

Vagn Kjær-Hansen (SF),

formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby

Stien langs jernbanen nord for Priorparken er ikke opfundet af hensyn til den eventhal, som Brøndby Kommune er ved at lave en lokalplan for. Den har længe været ønsket af cyklister, som hidtil har været henvist til at køre gennem den smalle tunnel under jernbanen og vestpå ad Vibeholmsvej, hvis de kom ad Banestien fra Brøndbyøster.

Brøndby Kommune er gennemskåret af jernbaner og motorveje, som skader fremkommeligheden. Det aflukkede område i Priorparken er også en forhindring for at kunne tage den mest direkte rute. Derfor er genvejen efterspurgt, og i forbindelse med lokalplanen for eventhallen så vi en chance for at få stien etableret.

Stien kan naturligvis kun få forbindelse over kommunegrænsen til Glostrup, hvis Glostrup Kommune ønsker det.

Jeg tænker, at der sikkert også er beboere i beboelsesejendommene på Søndervangsvej og i villakvarteret omkring Ørnebjergvej, som gerne vil have en direkte stiforbindelse gennem Priorparken. Det er op til Glostrup Kommunalbestyrelse at afgøre, om dette ønske vejer tungere end frygten for øget parkering ved enkelte større begivenheder i eventhallen.