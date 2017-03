Døgnrapporten

Tyveri fra personbil

GLOSTRUP. Fredag den 24. februar kl. 14.45 blev det anmeldt, at en ukendt gerningsmand havde stjålet et navigationssystem fra en personbil, efter at have knust en af bilens sideruder. Bilen holdt parkeret på Ørnebjergvej i Glostrup.

Mand sigtet i flere forhold

BRØNDBY. Fredag den 24. februar kl. 20.34 blev en 23-årig mand sigtet for at køre bil uden førerret, da han blev bragt til standsning på Mortorring 3 nær Brøndby. Manden blev samtidig sigtet for overtrædelse af våbenloven, da han ved visitation blev fundet i besiddelse af et knojern og peberspray. Ligeledes blev han sigtet for overtrædelse af oplysningspligten, da han i forbindelse med standsning oplyste et falsk navn.

24-årig sigtet for spirituskørsel

GLOSTRUP. Lørdag den 25. februar kl. 02.55 blev en 24-årig mand sigtet for at køre bil på trods af, at han var påvirket af spiritus. Manden blev bragt til standsning på Højvangsvej i Glostrup, efter en patrulje blev opmærksom på bilen.

Butikstyveri

GLOSTRUP. Lørdag den 25. februar kl. 14.22 blev en 43-årig mand tilbageholdt for butikstyveri på parkeringspladsen foran en elektronikforretning på Hovedvejen i Glostrup, efter han ved kassen kun betalte for ét af to produkter.

Soloulykke

BRØNDBY. Søndag den 26. februar kl. 12.15 mistede en 35-årig kvinde herredømmet over sin bil i sneglen i frakørselsbanen mod Helsingør på Køge Bugt Motorvejen nær Brøndby, hvor bilen skred ud og ramte en lysmast. Ingen personer kom til skade.

Mindre harmonikasammenstød

BRØNDBY. Mandag den 27. februar kl. 06.45 skete et mindre harmonikasammenstød på Motorring 3 nær Brøndby, da en 53-årig kvinde skiftede vognbane og ikke var opmærksom på, at der her var køkørsel. I alt var tre biler indblandet i sammenstødet, men inden personer kom til skade.

Villaindbrud

VALLENSBÆK. Mandag den 27. februar kl. 12.50 blev det anmeldt, at der havde været indbrud i en villa på Strandhaven i Vallensbæk, hvor en gerningsmand, efter at have opbrudt en havedør, fik adgang til boligen og stjal fire Arne Jacobsen stole.

Færdselsuheld på motorvej

BRØNDBY. Torsdag den 2. marts kl. 09.03 skete et færdselsuheld på Holbækmotorvejen nær Brøndby, da føreren af en lastbil, en 30-årig mand, et kort øjeblik var uopmærksom og ikke så, at der var kødannelse forude, hvormed han påkørte en forankørende bil. Føreren af den påkørte personbil, en 22-årig kvinde, blev kørt til Hvidovre Hospital for behandling.



Mand sigtet i flere forhold

GLOSTRUP. Torsdag den 2. marts kl. 15.37 blev en 23-årig mand bragt til standsning i en personbil på Hovedvejen i Glostrup, hvor han blev sigtet for kørsel uden førerret og kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer. Manden blev ved visitation ligeledes fundet i besiddelse af en mindre mængde hash.

Forsøg på butikstyveri

GLOSTRUP. Torsdag den 2. marts kl. 17.25 blev en 34-årig mand tilbageholdt for butikstyveri i en elektronikforretning på Hovedvejen i Glostrup. Manden havde forsøgt at forlade forretningen med flere varer, han ikke havde betalt for, hvilket en butiksdetektiv blev opmærksom på.