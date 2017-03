Døgnrapporten

Villaindbrud

BRØNDBY. Tirsdag den 14. marts kl. 21.04 anmeldte en borger, at der inden for de seneste timer havde været indbrud i hans villa på Brøndby Allé. Manden forlod sit hjem tidligere på aftenen, da han skulle ud for at spille musik, men konstaterede da han kom hjem, at store dele af huset var gennemrodet, og at der bl.a. manglede flere smykker og kontanter. Gerningsmanden fik adgang til huset ved at bryde et af husets vinduer op.

Kørsel uden kørekort

BRØNDBY. Onsdag den 15. marts kl. 03.29 blev en 30-årig mand bragt til standsning i en personbil på Vallensbækvej i Brøndby, hvor vedkommende blev sigtet for at køre bil på trods af, at han er frakendt førerretten.

Mand kørte påvirket

BRØNDBY. Onsdag den 15. marts kl. 20.37 blev en 24-årig mand bragt til rutinemæssig standsning i en personbil på Vallensbækvej i Brøndby. Manden oplyste med det samme, at han ikke havde noget kørekort, og at han havde røget hash, hvorfor han blev anholdt og sigtet for kørsel uden førerret og kørsel under påvirkning af euforiserende stoffer.