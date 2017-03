En ny runde revy i Vallensbæk

I den ene ende af teatersalen sidder en dame og syr på et kostume. En anden har sat sig i en havestol og studerer et manuskript, og hele tiden kommer og går der nogle, der lige skal kigge, kommentere eller aflevere noget. Der er aktivitet, koncentration og latter på en gang.

– Er der nogen, der har set min kropskostume?

En dame står pludselig midt i salen iført trøje og underbukser. Der bliver svaret og peget og nogle øjeblikke senere står hun på scenen i gymnastiksalen på Egholmskolen iført et outfit, der her i mørket efterlader det indtryk, at hun intet tøj har på.

Det er onsdag aften og om halvanden uge går skuespillerne fra Vallensbæk Amatør Teater endnu engang på scene for at underholde publikum med lidt gammelt, lidt brugt og lidt nyt i årets revy.

En holdindsats

– Vi er otte, der går på scenen. Hertil kommer et firemands orkester og en masse andre. Så vi er nok i alt 20-25 stykker, der er med i det, og alle er en del af det.

Anette Strini Stryhn er formand for Vallensbæk Amatør Teater og en af dem, der går på scenen de fem aftener i næste uge.

Vallensbæk Amatør Teater har eksisteret siden 1994 og holder til på Egholmskolen. Igennem årene har truppen spillet flere musical- og lystspilklassikere, som Sommer i Tyrol og Arsenik og gamle kniplinger. Men revy har truppen også kastet sig over flere gange, og på det seneste med stor succes, fortæller Anette Strini Stryhn:

– Sidste år vandt vi flere priser ved DM i revy og i år er vi faktisk blevet udtaget til at repræsenterer Danmark ved et revystævne i Sverige.

Skal der stables en revy på scenen, er det vigtigt, at holdet løfter i flok:

– Det er jo ligesom et isbjerg, det er kun en lille del af det samlede hele, man ser. Der er jo mange med udenfor scenen, dem der laver kostumer, lys og scene.

Når man spiller revy er en ting vigtigere end alt andet, fortæller Anette Strini Stryhn:

– Det skal være sjovt. Vi skal selv, når vi går i gang med at skrive et nummer, synes det er sjovt. Hvis det ikke er det, så går vi ikke videre med idéen, for så fungerer det ikke i sidste ende.

På samme måde skal det også være sjovt, når der skal øves, vedligeholdes kostumer og sættes scene op:

– Det er meget vigtigt for os, at vi har det sjovt, når vi er sammen. Vi bruger mange timer, og vi skal have det rart og sjovt sammen, for ellers fungerer det ikke.

Man låner

De numre, publikum fem aftner i næste uge kan se på Egholmskolen, er en blanding af det hele, fortæller Anette Strini Stryhn:

– Vi skriver noget af det selv. Helt fra bunden. Andre numre låner vi eller bliver inspireret til, når vi for eksempel er sammen med andre til DM i revy. Det er helt i orden på denne måde at låne fra hinanden.

På samme måde er de temaer, der bliver behandlet, også en blanding af noget lokalt og noget, der rækker ud over kommunegrænsen:

– Vi har nogle numre, der er meget lokale, for eksempel om bookingsystemet her i Vallensbæk. Men da vi har en del publikummer, der også kommer andre steder fra, handler en del af numrene om noget, der ikke er specifikt for Vallensbæk.

Det har vi ændret

Anette Strini Stryhn og to andre kvinder med paryk står på scenen. Deres nummer er netop færdig.

– Er det virkelig sådan, det slutter?

En af musikerne undrer sig over, hvordan nummeret ender.

– Ja, vi har ændret i det til sidst. Det har vi altså bestemt.

Det at spille revy er en levende proces, hvor der hele tiden kan justeres. Men på mandag er det slut med at tilpasse, for her går skuespillerne fra Vallensbæk Amatør Teater på scenen til premieren.

Premiere mandag d. 27/3-2017 kl. 19.30. spilledage: 28/3 – 29/3 – 30/3 – 31/3.

Se mere, bl.a. om billetter på http://www.vallensbaekteater.dk