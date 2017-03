Fem højhuse i Brøndby Strand Parkerne skal rives ned

Onsdag slap nyheden ud, nemlig at fem af højhusene i Brøndby Strand Parkerne efter planen skal rives ned.

Igennem længere tid har boligselskaberne i området således undersøgt muligheden for på anden vis at gøre noget ved de PCB problemer, der er med fem højhuse i Brøndby Strand. Men da undersøgelserne ikke har ført til et brugbart resultat, og da højhusene samtidig har problemer med nedbrudt beton og utidssvarende installationer, havde styregruppen, der består af repræsentanter for boligselskaberne, onsdag ikke andet valg end at foreslå, at husene helt rives ned.

Boligselskaberne mener nemlig ikke, at kvaliteten af de renoverede boliger kan retfærdiggøre en så dyr renovering.

Boligselskaberne anslår nemlig, at nedrivningen af de fem PCB-ramte højhuse kan holdes på et budget på lige over 200 mio. kr. Hvorimod den billigste renovering vil beløbe sig til omkring 780 mio. kr.

Rette beslutning

At det er en svær, men rigtig beslutning, er Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby ikke i tvivl om:

– Det betyder alt for mig, at Brøndby har gode og ordentlige boliger til alle borgere, hvor det er trygt at bo og lade sine børn vokse op. Derfor har jeg fuld forståelse for de overvejelser, som boligselskaberne har omkring nedrivning af en række højhuse i Brøndby Strand. Det er bestemt ikke en nem beslutning, som skal træffes, men det er helt afgørende for mig, at vi ikke går på kompromis med borgernes sundhed. Alle skal føle sig trygge i deres hjem. Nu handler det om at finde de bedste løsninger fremadrettet, særligt for de beboere, der bliver direkte berørt, men også for Brøndby Strand som helhed.

Desuden understreger Kent Max Magelund, at det er en længere proces, der nu skal sættes i gang:

– Der er mange parter, der skal høres, og det kommer til at tage tid, inden der bliver truffet en endelig beslutning.

Og det er en stor og voldsom nyhed, der først skal til at sætte sig hos parterne, siger Kent Max Magelund:

– Lige nu, tror jeg, mange er i chok. Beboerne skal først til at vænne sig til det.

PCB er en forkortelse for Poly-Chlorerede Biphenyler og er en miljøgift, der kan skade mennesker og miljø. PCB kan være skadende for helbredet, men formodes ikke at medføre akut sygdom. Ved langvarig udsættelse for høje værdier er der set skader på hud og forplantningsevne, og ophobning af PCB i kroppen er sat i forbindelse med skader på lever, skjoldbruskkirtel, immunapparat og hormonsystem. Endvidere mistænkes PCB for at være kræftfremkaldende (kilde: Miljøstyrelsen).

Læs mere om PCB på hjemmesiden: http://pcb-guiden.dk/fakta-om-pcb

En nedrivning af almene boliger kræver en godkendelse fra beboerne i de respektive boligafdelinger, Brøndby Kommune og Transport-, Bygnings- og Boligministeriet. Der er derfor stadig længe til, at en eventuel nedrivning vil kunne gennemføres.

For beboerne i de fem berørte højhuse betyder det, at de skal genhuses.

Boligselskaberne regner med at kunne melde en tidsplan ud i løbet af efteråret 2017.

Det er ønsket fra alle fire boligselskaber, at der efterfølgende bygges nye boliger på grundene.

De fem højhuse har adresserne: Albjergparken 1, Albjergparken 2, Albjergparken 6, Tranumparken 1 og Tranumparken 2