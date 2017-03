Første semifinalesejr

Det var et yderst fokuseret Brøndbymand­skab, der totalt dominerede i første sæt, da de lørdag spillede den første semi­finalekamp mod Amager

VK.

Et højt servepres tog brodden af Amagers angreb og et velfungerende markforsvar lagde grunden for gode modangreb, og Brøndby vandt sættet 25-11.

De gode takter fortsatte i andet sæt, men Amager ydede dog mere modstand. Alligevel vandt Brøndby sættet 25-22.

Tyler Richardsson lagde i tredje sæt ud med tre esser og bragte Brøndby i føring med 4-0. Anfører Eva Bang fortsatte i rotationen efter med at plage Amagers modtagningsspillere og føringen blev udvidet til 9-2, og sættet endte med en sikker Brøndbysejr på 25-15.

Der spilles i semifinalen bedst af fem kampe, så der mangler endnu to sejre, før Brøndby kan sikre sig en plads i finalen.

Brøndby har dog i de to næste kampe hjemmebanefordel, da der på torsdag den 23. marts klokken 20.00 og lørdag den 25. marts klokken 15.00 spilles i Stadionhal 1.