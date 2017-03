Frivillige er hos døende

– Jeg var selv meget i tvivl i starten. Var det noget for mig at være med i en vågetjeneste? Men jeg er blevet positivt overrasket. Det er sådan en god fornemmelse at kunne give nærvær og hjælpe et menneske, der ellers ville ligge alene,” forklarer Jytte Andersen, der siden årsskiftet har været frivillig våger tilknyttet Ældrecentret Æblehaven i Brøndby.

Ved siden af sit arbejde som økonomimedarbejder er hun aktivitetsleder for Røde Kors’ lokale vågetjeneste for Æblehaven og sørger for, at hun selv, eller en af de tilknyttede vågere, rykker ud, når de får besked om, at en ældre har behov for selskab i den sidste tid.

Kræver ikke erfaring

Vågetjenesten har siden 1. januar 2017 været aktiv i Æblehaven i Brøndby Strand og har i flere år fungeret på ældrecentret Nygårds Plads.

Men behovet er stort, så Jytte Andersen håber, at flere vil prøve kræfter med det frivillige arbejde.

– Det kræver ingen erfaring, og man skal ikke yde nogen pleje. Når jeg er ude, så holder jeg i hånd og aer måske en kind. En kvinde, jeg var ude hos, lå uroligt, men da jeg sad og talte roligt til hende og sagde, at jeg blev hos hende og hun kunne slappe helt af, så faldt hun til ro. Det er en givende oplevelse, fortæller Jytte Andersen, der selv bor i Brøndby Strand og derfor hurtigt kan være på Æblehaven.

Områdeleder i Æblehaven, Marianne Møss Brandt, oplever, at de frivillige gør en stor forskel.

– Vågerne kan give en tæthed og en kontakt i den sidste tid, som er rigtig vigtig. Behovet er stort, så det er virkelig dejligt, at Vågetjenesten er blevet en del huset. De har også en vigtig funktion, når de kan aflaste pårørende, der ikke vil gå fra deres kære af frygt for at, de så bliver alene det sidste øjeblik, fortæller Marianne Møss Brandt.

Fleksibel frivillighed

Som frivillig i vågetjenesten sidder man typisk fire timer af gangen hos en ældre og det er ofte i tidsrummet mellem kl. 19 og kl. 07, men det kan også være i dagtimerne. Jytte Andersen lægger vægt på, at det er fleksibelt og ikke bindende.

– Har man tid i en eller to timer, så er det også fint. Og bliver man spurgt om en vagt, men ikke kan, så melder man bare fra, sådan skal det være, når man er frivillig. Men derfor er det også en fordel, hvis vi er mange tilknyttet, forklarer den frivillige koordinator.