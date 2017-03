Frivillige hædret

– Vi holder denne fest for at hylde alle jer ildsjæle, som hver dag, året rundt sørger for, at Brøndby Kommune kan tilbyde vores borgere en bred palet af fritidsaktiviteter.

Med de ord bød Kent Max Magelund (S), borgmester, velkommen til aftenens mange forventningsfulde deltagere, og hyldet blev de alle, som aftenen skred frem.

Hæder til alle

Det er første gang, Brøndby Kommune afholder en foreningsfest, hvor alle prisuddelinger og hædringer af idrætspræstationer er samlet i et arrangement, og hvor det samtidigt er muligt at hylde de mange frivillige, der ikke får medaljer for deres arbejde.

– Brøndby Kommunes mange frivillige yder en kæmpe indsats i det daglige. Deres arbejde er ofte grundlaget for de fællesskaber og flotte resultater, der skabes i foreningerne, så det er en fornøjelse at kunne fejre dem i dag og give lidt tilbage. Med foreningsfesten har vi skabt en platform for at fejre alle kommunens folkeoplysende foreninger, og samtidig er det en festlig ramme for årets prisuddelinger og for hædringerne af vores lokale idrætsfolk, når de har præsteret både nationalt og internationalt. Det er svært at være andet end meget stolt sådan en aften, hvor det er tydeligt, hvor meget engagement og talent, der er i Brøndbys foreningsliv, sagde Kent Max Magelund.

Det er første gang, Brøndby Kommune afholder AKTIV2017.