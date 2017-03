Glostrup med kritisk høringssvar om eventhal

Der er store planer i Brøndby om at omdanne en gammel hal i Priorparken til eventhal. Hallen er 30 gange 45 meter i grundareal og en loftshøjde på hele 16 meter. Med nogle store porte, gør det hallen oplagt som eventhal til afholdelse af events som Zulu Awards og Vild med dans.

Eventhallen er lige nu i høring, og nogle af dem, der skal høres, er Glostrup Kommune, da hallen ligger 50 meter fra kommunegrænsen.

– Det er en god idé for Brøndby Kommune, og vi ønsker dem alt mulig held og lykke med det. Men vi kommer også med nogle indsigelser, siger formand for Miljø- og Teknikudvalget, Flemming Ørhem (DF).

Naboerne i Glostrup er beboelsesejendomme, og den primære bekymring for politikerne i Glostrup er derfor gener fra lyd og lys.

– Vi ser i forslaget ikke noget om overholdelse af støjgrænser. Det gør vi opmærksom på skal indarbejdes, så støj fra arrangementer ikke generer naboerne i Glostrup Kommune, siger Flemming Ørhem.

Derudover vil Brøndby Kommune gerne have bygget en sti mellem Priorparken og Søndervangsvej.

Og selvom det ville kunne lette adgangen til hallen for borgerne i Glostrup, så vil politikerne ikke have sådan en sti.

– Vi synes ikke, der skal etableres sådan en sti. Vi har en fornemmelse af, at der kan blive en del parkering på Søndervangsvej i forbindelse med de forskellige events, så parkeringsproblemet bliver flyttet fra Brøndby til Glostrup, det synes vi er en dårlig idé, siger Flemming Ørhem.

Der er lavet plads til parkeringspladser rundt om hallen, men han frygter altså, at nogle i stedet vil benytte parkeringspladserne i Glostrup.

Han opfordrer også Brøndby Kommune til at kigge på tilkørselsvejene. Lige nu skal biler til Priorparken igennem en smal tunnel under jernbanen.

– Vi mener, at Brøndby selv må lukke op med adgang fra Sognevej og Brøndbyvestervej, siger Flemming Ørhem.