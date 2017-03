En af årets forårsbebudere i Glostrup er IF32 Glostrup Gymnastikforenings forårsopvisning. I år var Glostrup Hallen igen fyldt til bristepunktet og der måtte hentes ekstra stole, så de forventningsfulde tilskuere alle kunne være med til at klappe de spændte gymnaster på gulvet.

15 hold og mere end 300 gymnaster fra to år og opefter deltog i indmarchen. Borgmester John Engelhardt åbnede dagen, hvorefter alle de gymnaster, der havde vundet medaljer i sæsonens løb, blev hædret. Traditionen tro blev Årets IF32-træner også kåret. I år fik Frederikke Søe den flotte pokal.

Derefter kunne de mere end 750 tilskuere nyde fem timer fyldt med leg, spi­lopper, heftige spring med skruer, kolbøtter, sjip så hurtigt, at man ikke kunne se sjippetovene, rytmeserier og meget, meget mere.

– Foreningens engagerede trænere havde som sædvanligt lagt et stort arbejde i at gøre opvisningen så flot som muligt og gulvet var hele dagen igennem fyldt med glade børn og unge i farvestrålende dragter eller T-shirts med foreningens logo, siger John Frimann fra IF32 Glostrup Gymnastikforening.

Selvom opvisningen er en festlig afslutning på sæsonen, så byder gymnastikforeningen herefter på sommergymnastik fra den første uge af april. For børnene er der både sjippehold og TeamGym/spring-rytme. Og for de voksne fortsætter sæsonen også med både CrossFit, Yoga, Zumba og formiddagsholdet, så alle kan nå at komme i form til sommeren.