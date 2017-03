Gymnastikopvisning i Glostrup Hallen

I år bliver opvisningen afholdt søndag den 26. marts i Glostrup Hallen, Stadionvej 80.

Der er gratis adgang hele dagen. Indmarchen er klokken 12:30 og forventet udmarch/afslutning klokken 16:45.

Glostrups Borgmester, John Engelhardt, kommer og åbner opvisningen.

14 hold og cirka 320 gymnaster i alderen fra to år og opefter kommer på gulvet. Trænerne har lagt et stort arbejde i at gøre opvisningen så flot og seværdig som mulig. Der vil være alt fra de mindste, der giver en klump i halsen, når de viser, hvad de har lært i årets løb, hele vejen op til de dygtige konkurrencegymnaster (TeamGym og Rope Skipping), der imponerer med det, der skal bruges i mesterskabskonkurrencer i både ind- og udland.

Glostrup Hallens tilskuerpladser ventes fyldt op med forældre, bedsteforældre, familie og venner men alle er velkomne.