Hæder til Vallensbæks idrætsudøvere

Idrætsøvere fra Vallensbæk, der har ydet en særlig præstation i 2016, blev fejret mandag ved to arrangementer i Idrætscentret. Til arrangementet for børn og unge under 18 år var knap 70 idrætsudøvere inviteret. De har alle enten vundet medaljer ved mesterskaber i løbet af året eller er rykket op til en højere række. Enkelte havde sågar deltaget ved VM.

Efter en buffet blev der quizzet i idrætsviden, og endelig kom det officielle øjeblik, hvor hver idrætsudøver blev kaldt op til et håndtryk med borgmesteren og fik udleveret en pokal som anerkendelse af præstationen.

Om aftenen var det de voksne idrætsudøveres tur – også her omkring 70 personer. Først var der lækker mad fra caféen i Idrætscentret, og derefter et foredrag med langdistanceløberen Abdi Ulad og hans træner Leo Madsen, der gav et spændende indblik i, hvordan man motiverer sig selv som elite-sportsudøver.

Også blandt de voksne var der VM-deltagere, blandt andre thaibokseren Niclas Larsen, der er verdensmester i sin vægtklasse.