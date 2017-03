Historier fra arkivet

18. marts 1987

Vindmøllepark skal opføres i vandet ud for Brøndby Havn

Projektet drøftes på kommunen i dag, inden høring

brøndby. En stor og meget usædvanlig vindmøllepark ser efter alt at dømme dagens lys i Brøndy i løbet af 1987.

Folkebladet har ved flere lejligheder behandlet ønsket, der lanceredes af borgmester, Kjeld Rasmussen, under valgkampen i 1985, men nu er der realiteter på bordet.

Det statsejede Elkraft har foretaget de nødvendige undersøgelser, og der er nu givet grønt lys.

Brøndby Kommunes planlægnings- og miljø-udvalg har sagen på dagsordenen i dag onsdag, og tilbage står fremdeles kun den endelige godkendelse i kommunalbestyrelsen, samt høringen blandt bådfolket i Brøndby Strand.

Tanken er nemlig, at vindmølleparken skal opføres i vandet vest for Brøndby Havn.

Vindmølleparken bliver usædvanlig, fordi den kommer til at bestå af kun fem vindmøller med en styrke på 200 kilowatt per styk.

– Vi glæder os til at høre nærmere fra Brøndby Kommune. Projektet er særdeles spændende for hele Storkøbenhavn-området, siger direktør i Elkraft, Knud Ølgaard.

Borgmester Kjeld Rasmussen har bevaret sin begejstring for vindmøllerne.

– Jeg har en idé om, at vindmøllerne, der placeres på sænkekasser i vandet, kan blive til en slags bølgebryder, som bådejerne får glæde af. Vi skal nu høre, hvad bådejerne siger, inden projektet kan komme i gang.

19. marts 1997

Skolevolley

19 hold fra tre klassetrin deltog, da Glostrup IC Volleyball forleden i samarbejde med skolerne i Glostrup arrangerede volleyballstævne

glostrup. De 19 deltagende hold fordelte sig med otte hold på fjerde klassetrin, seks hold på sjette klassetrin og fem hold på syvende klassetrin. Der blev spillet minivolley, hvor der er fire mand på hver side af en bane på størrelse med en badmintonbane og en nethøjde på 2,10 meter.

Vinderne blev et drenge- og et pigehold fra Skovvangskolen på 4.-5. klassetrin samt et drenge- og et pigehold fra Søndervangskolen på 6.-7. klassetrin.

– Dette var det første skolestævne i volleyball for skolerne i Glostrup Kommune. Det var en kæmpe succes, og vi vil derfor gøre det til en årlig begivenhed for skolerne. Vi er allerede ved at planlægge stævnet for næste år, siger formand for Glostrup IC Volley, Eddy Madsen.

21. marts 2007

Bedre busdrift hænger i bremsen

Selvom Vallensbæk i forbindelse med den nye kommunalreform har fået større indflydelse på busdriften, varer det længe, før forbedringer kan blive indarbejdet i køreplanen

vallensbæk. Tidligere var det amterne, der stod for at drive og betale for busdriften, men fra 1. januar 2007 er det kommuner og regioner, der har ansvaret, og dermed kan fastlægge serviceniveauet. Det betyder dog ikke, at borgerne i Vallensbæk kan glæde sig til en bedre busbetjening her og nu, for det kommer nemlig til at vare længe, før eventuelle forbedringer i køreplanerne vil kunne mærkes.

– Desværre tager det uforholdsmæssig lang tid, før vi for alvor kan ændre den nuværende busdrift. De ændringer, som vi kan beslutte i august 2007, får nemlig først virkning i køreplaner for 2009, fortalte den konservative borgmester, Kurt Hockerup, da kommunalbestyrelsen forleden var samlet til møde.

Spørg borgerne

Vallensbæk Kommune vil forsøge at danne sig et overblik over borgernes syn på og ønsker for den kollektive bustrafik i Vallensbæk ved at spørge dem til råds. Det skal formentlig ske igennem det kommunale blad Vallensbæk Nu, hvorefter svarene skal indgå i det videre arbejde med at lave en ordentlig bustrafik i Vallensbæk.

Bygge, Plan & Miljø på Vallensbæk Rådhus vil desuden analysere, om en ny intern buslinie, hvor bussen kører i fast pendulfart mellem den nordlige og sydlige del af kommunen med relativt korte intervaller, kan erstatte linie 136, ligesom det skal analyseres, om det er muligt at effektivisere buslinierne på Vallensbæk Torvevej i den nordlige del af Vallensbæk Kommune.

– Vi har i mange år haft et ønske om en bedre busbetjening lokalt i kommunen, hvor de forskellige områder dækkes bedre, herunder særligt Korsagergård og Vallensbæk Ridecenter. Vi ønsker også kortere intervaller, sagde Kurt Hockerup på kommunalbestyrelsesmødet.

I øjeblikket er det linie 300S, der kører på Søndre Ringvej, linie 166 fra Vallensbæk Station mod Brøndby Strand og linie 136 fra Vallensbæk Station, der har flest passagerer i Vallensbæk.

