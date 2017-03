Historier fra arkivet

25. marts 1987

Glostrupper vandt en bil

Aase Reffstrup fik tilmed en gratis lakforsegling

glostrup. Fru Aase Reffstrup i Glostrup er den lykkelige vinder af Vestegnens TV-Bingos første bilgevinst, en Polonez til en værdi af 69.000 kroner.

Tidligere har fru Reffstrup vundet en vaskemaskine i TV-Bingo, men at vinde en bil er noget helt fantastisk, fortæller hun og hendes mand samstemmende. Som en tillægsgevinst tilbød firmaet Tidy Car, Formervangen 44, at give Polonez’en en gratis lakforsegling, der ellers ville koste 1.300 kroner.

Familien Reffstrup akcepterede med glæde tilbuddet, fordi familiens gamle bil, en Granada 1977, med godt resultat fik en lakforsegling sidste år.

Vel hjemkommen fra en premieretur til Jylland i den nye Polonez afleverede familien Reffstrup den til lakforsegling hos Tidy Car, hvor Helle og Palle Arnli tog imod og lykønskede med en stor blomsterbuket. Palle Arnli fylder 30 år i denne måned og fejrer det bl.a. med at give 30% rabat på lakforsegling i uge 12, men det er en helt anden historie…

23. marts 1997

Udstilling

Vallensbæk Kunstforening slutter sæsonen af med en udstilling af maleren Gorm Eriksen

vallensbæk. Brugen af stærke farver er Gorm Eriksens varemærke, ført af en pensel i hastige strøg.

Gorm Eriksen er uddannet litograf og har udstillet mange steder, blandt andet på Kunstnernes Efterårsudstilling, Forårsudstillingen på Charlottenborg, Sønderjyllands Kunstmuseum og i lande som USA, Frankrig og Tyskland. Udstillingen kan ses på Vallensbæk Bibliotek frem til fredag den 28. marts.

28. marts 2007

Nyt Vestbad indviet

Ud- og ombygningen af Vestbad har kostet cirka 56 mio. kr. I torsdags var der indkaldt til officiel indvielse

brøndby. Vestbad kalder sig selv ”Huset med alt under ét tag”, efter at svømmehallen, der ejes af Brøndby og Rødovre Kommuner i fællesskab, i sidste uge indkaldte til officiel indvielse efter en omfattende ud- og ombygning. Prisen for renoveringen er cirka 56 mio. kr., som er betalt i fællesskab af de to ejerkommuner, Brøndby og Rødovre.

Udover den almindelige svømmehal er der nu i Vestbad et badeland, vandrutschebane, motionscenter, babysvømning, undervisning i varmtvandsbassin, wellness og kurbad, workout og konferencelokaler. Vandrutschebanen har mulighed for at vise billeder og film.

Inspektør i Vestbad, Jørgen Mosbæk, var mere end godt tilfreds med det nye Vestbad, som ifølge inspektøren henvender sig til alle aldersgrupper.

– Vi har tilbud til alle aldersklasser. Undfangelser og begravelser tilbyder vi ikke, men resten klarer vi, sagde Jørgen Mosbæk, der mente at indvielsen nærmest var at betragte som Vestbads tredje fødsel.

– Den første kom, da vi fik friluftsbassinet i 1958, hvor Jens Otto Krag og Shahen af Persien var med til indvielsen. I 1970 fik vi så den indendørs svømmehal, som dengang i en avisartikel blev kaldt den flotteste af sin art i Nordeuropa, og i dag – 37 år senere – får vi den tredje fødsel, når vi indvier det nye Vestbad, sagde Jørgen Mosbæk. Han erkendte, at både kunder og personale havde måttet stå meget igennem i byggeperioden, fordi Vestbad havde haft åbent samtidig.

– Vi havde to muligheder. Vi kunne gøre, som de gjorde i Horsens, hvor man lukkede i 16 måneder, eller man kunne vælge at holde åbent, mens vi byggede. Vi valgte at holde åbent, og undervejs har vi kun haft fire lukkedage, sagde Jørgen Mosbæk, der udtrykte stor tak til både personale og gæster for den tålmodighed, de havde udvist i forbindelse med byggeriet.

Flere kunder

Hvis finansieringen af Vestbad skal løbe rundt, kræver det, at Vestbad forøger sine indtægter med cirka 80 procent.

– Jeg har lige set de seneste tal, som viser, at vi foreløbig her i 2007 har forøget indtjeningen med 54 procent. Så vi er på rette vej. Vi har i øjeblikket cirka 250.000 besøgende om året, og vi skal op i nærheden af 400.000, sagde Jørgen Mosbæk.

For næstformand i Vestbads bestyrelse, Eva Roed, var indvielsen i torsdags noget ganske særligt.

– Endelig oprandt den dag, vi er mange, de har ventet længe på. Jeg har siddet med i bestyrelsen i snart 30 år, og jeg ved, at det for mange både nuværende og tidligere medlemmer af bestyrelsen er en drøm, der går i opfyldelse. Nu får vi et Vestbad med alle tænkelige faciliteter, sagde Eva Roed.

Jordmoder ansat

Et af de nye tiltag fra Vestbads side er ansættelsen af en jordmoder og en fysioterapeut, der skal undervise i babysvømning, motion for gravide, efterfødselsgymnastik og vandgymnastik for særlige grupper med eksempelvis personer med knæ-, hofte- og rygproblemer. Derudover tilbyder Vestbad nu også firmaarrangementer.

Tob