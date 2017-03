Hullet i Brøndbyskoven

Af

Kim Limkilde-Welcher og Anitta Limkilde-Kjær

Højstens Alle nr. 1

2605 Brøndby

Kære formand for Teknik- og miljøudvalget, Vagn Kjær-Hansen.

Nu har vi igennem flere år set på vores store tomme ildelugtende badebassin i vores elskede Brøndbyskov.

For nogle år siden besluttede Brøndby Kommune at nedlægge en række smukke træer i skoven for at anlægge et regnvandsbassin. Idéen var naturligvis god nok, da det er vigtigt, at vi i fremtidens klima med kraftige regnskyl, får ledt vandet væk fra gader og kældre. Det var dog med bankende hjerter, at vi oplevede træerne væltede ned for at gøre plads for regnvandsbassinet, men udsigten til at få et regnvandsbassin, som alle forventede blev udformet som en naturlig sø, og med en dybde, hvor vandet kunne give liv til naturens flora og mange dyr, gjorde, at vi med sindsro så på, mens arbejdet med fældningerne stod på. Nu har vi i til gengæld fået en skov, hvor der er et stort aflangt tomt hul i jorden, som lugter af kloak.

Mulighederne for at forskønne vores dejlige Brøndbyskov er ellers store og udgifterne er minimale.

Det eneste, det kræver, er at flytte rundt på jorden, grave en-to meter dybere ned, så man bevarer vandet i hullet, inden det flyder videre i drænet og anlægge et sandfilter ved udløbsdræn. Hvis Brøndby kommune stiller en minigraver til rådighed, påtager vi os gerne gratis opgaven med at grave ud til en smuk sø, efter kommunen altså har fjernet den miljøforurenede jord fra utæt kloak, såfremt kommunen ikke selv har råd til denne opgave. Vi håber med dette korte skrift at gøre opmærksom på, at der er et hul i skoven som bør udbedres.