Hvad med fortovet?

Eamonn O’Carroll

Park Allé 259

Jeg fik et indlæg bragt i Folkebladet den 30. marts 2015 angående det meget dårlige fortov, vi har på Park Allé mellem tankstation og Kirkebjergsalen og den modsatte side af vejen, fra det gamle Brugsen til Kirkebjerg Torv. Vi fik renoveret fortovet på nordsiden i efteråret 2015/16.

Men ikke det modsatte fortov som lovet i 2016/17. Vi har taget hul på 2017/18. Dette brev er for, at Vagn Kjær-Hansen(SF), Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby, holder, hvad han lover.