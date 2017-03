Hvorfor kører 130 ikke mere?

Af

Buslinie 130 kører ikke mere på Banemarksvej. Hvorfor? Der har ikke stået noget om dette tiltag, ikke engang i Folkebladet.

Hvem bestemmer dette tiltag?

Hele Vesterleds beboere skal nu bruge længere tid for at komme til f.eks. Glostrup Station.

Det lave antal af passagerer med buslinie 130, er måske årsagen til at linien er blevet nedlagt?

Er der flere passagerer med buslinie 22?

Er dette svaret på, at Vesterleds beboere sagde nej til fjernvarmeprojektet?

Bus 130 er lagt sammen med linje 22

Vagn Kjær-Hansen (SF),

Vagn Kjær-Hansen (SF),

formand for Teknik- og Miljøudvalget i Brøndby

Bussen på Banemarksvej hedder nu 22, men kører ikke længere sent om aftenen. Albertslund og Vallensbæk ønskede ikke længere den gamle linje 130, og derfor er bussen nu lagt i en sløjfe rundt ad Banemarksvej, Midtager, Vallensbækvej, Abildager og Park Alle, inden den returnerer til Glostrup Station. Det gør den 2-3 gange i timen i dagtimerne, og om aftenen er der kun en bus cirka kl. 20 og kl. 21.

Da ruten for bus 130 blev ændret, kunne den lægges sammen med linje 22. Nu er der en direkte forbindelse mellem Brøndbyvester og Hvidovre Hospital. Nedskæringen om aftenen skyldes, at der var et meget lavt passagertal vest for Glostrup Station i dette tidsrum.

Ændringerne blev diskuteret i Teknik- og Miljøudvalget i foråret 2016, var i høring fra 25. april til 23. maj, blev omtalt i Folkebladet den 8. juni, og besluttet i Kommunalbestyrelsen den 24/8-2016. Ændringerne har naturligvis ingen sammenhæng med varmeforsyningen af Vesterled, da busserne hverken kører på naturgas eller fjernvarme.

Redaktionens svar

Folkebladet har gjort Gert Sloth Larsen opmærksom på, at vi allerede i juni 2016 beskrev de ændringer, der var på vej.