Kunstværk rykker ind på Brøndby Strand Skole

– Det er jo Brøndby Strand. Bridget fra 4D på Brøndby Strand Skole, afdeling Dyringparken, kigger over på det store maleri.

– Jeg bor lige der.

Hun peger på et af husene ved siden af et højhus.

– Jeg tror, at kunstneren har malet det for at vise, at alle er danske og for at vise den kærlighed, der er her.

En betragtning Bridgets klassekammerat Büsra er helt enig:

– Han har malet det for at vise, hvordan Brøndby Strand virkelig er.

Da der den 18. februar blev afholdt demonstration i Brøndby Strand i forbindelse med diskussionen om danskhed, malede den lokale kunstner Salim Assi et stort maleri, der forestiller flere af højhusene i Brøndby Strand, ligesom man på maleriet kan se nogle blomster og et dansk flag.

Maleriet blev efterfølgende sat til salg, og det endte med, at Kent Max Magelund (S), borgmester i Brøndby, købte det.

Og efter at have undersøgt, hvor maleriet kunne hænge, fik han lov til at placere det på en af væggene på Brøndby Strand Skoles afdeling i Dyringparken. Fordi det ganske enkelt passede ind lige netop, understregede Kent Max Magelund i sin tale.

Den særlige DNA

I sin tale til Bridget, Büsra og de andre elever i 4D pegede Kent Max Magelund desuden på noget, han mener, er helt særligt for Brøndby og som viste sig på fineste vis under demonstrationen i midten af februar:

– Det var dagen, hvor vi viste, at vi i Brøndby har en fantastisk mangfoldighed og et sammenhold, som ingen udefra kan tage fra os. Her i 2660 Brøndby Strand har vi kulturweekend, Store Legedag, Sommersjov, Sejlerhuset, et dejligt foreningsliv med et stort antal frivillige, gode skoler og institutioner, der gør et kæmpe arbejde for, at vi kan trives og have det godt sammen, omend vi er rigtig mange etniciteter.

Og så gentog Kent Max Magelund det mantra han igen og igen har slået til lyd for på det seneste:

– I Brøndby har vi et helt specielt DNA, Brøndby DNA, som jeg ikke oplever ret mange andre kommuner har i Danmark. Vi er stolte over at bo i Brøndby. Vi ved, vi har udfordringer, men vi vil aldrig svigte eller lade vores by i stikken, og vi har en mangfoldighed, et fællesskab og en frivillighed, som inkluderer dette DNA, og det elsker vi som danskere. For engang Brøndby, altid Brøndby.

Kunstneren, Salim Assi, var også mødt op på skolen for at overvære ophængningen af hans eget kunstværk, og det gjorde ham glad at se:

– Det var en idé, jeg fik hurtigt, da jeg hørte om demonstrationen, og derfor fik jeg hjælp af mine venner, så jeg kunne lave det.

Og ifølge Salim Assi er der et klart budskab i maleriet:

– Jeg vil fortælle, hvad Brøndby Strand betyder for os alle, nemlig at vi alle er lige danske.

Også skoleder på Brøndby Strand Skole, Per S. Trudslev, var med, da maleriet blev hængt op, og han var ikke i tvivl om, at maleriet har fundet sin rette plads:

– Det giver rigtig god mening at det hænger her, for den debat og dermed maleriet handler jo om vores børn. Det er deres hverdag, der bliver diskuteret og som billedet altså også forholder sig til.

I det hele taget har debatten kunnet mærkes på børnene, siger Per S. Trudslev:

– Det vedkommer i den grad vores børn, og der har været meget pædagogisk opsamlingsarbejde, hvor vi har talt med børnene om, hvad det går ud på. For når det sker lige her, hvor vi er, så skal vi naturligvis tale med børnene om det.

Det er Kent Max Magelund (S) der som privatperson har købt maleriet.