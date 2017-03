Linie 22 er en ommer

Karin Jensen

Hedegrænsen 60b

2605 Brøndby

Vi har fået en ny buslinje, der kører i Brøndbyvester, men man har glemt at der skal være stoppesteder undervejs. Der er ingen stop fra Abildager, ad Park Allé, før man har passeret Ringvejen. Det ville være optimalt med et stop ud for nummer 345 (Force), der var oprindeligt et stoppested. Der var også et midtvejs mellem nummer 345 og Ringvejen. Det må være rimeligt at genetablere et af disse. Der bor mange mennesker i villakvarteret.

Køreplanen er tidsmæssigt ok. Måske skulle bussen også have et nyt nummer.

Jeg ventede på bussen på Glosemosevej. Den ankom mærket Glostrup Station. Jeg spurgte om den kørte til Husum eller Glostrup Station, jeg præcicerede at jeg mente en rundtur i Brøndby. Chaufføren gentog Glostrup Station. Fire personer steg på, sammen med mig. Lige inden bussen kørte kom der en anden bus, den kørte uden om den bus jeg sad i, standsede ikke ved stoppestedet, der var jo ingen passagerer. Så kørte “min” bus og da vi havde drejet om første hjørne, blev “vores” skilt ændret til Husum. Altså jeg var i den forkerte bus og måtte stå af lige før Park Allé og gå hjem.