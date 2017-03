Løsning på kort og langt sigt

Onsdag aften bevilligede politikerne i Vallensbæk en halv mio. kr., der skal bruges til at renovere Byggeren og Nordmarken, så den rokering, det er blevet nødvendig at foretage, efter at Daginstitutionen Birkely i januar var udsat for en voldsom vandskade, kan gennemføres.

En rokering, der betyder, at børnene fra Birkely netop er rykket ind i Byggeren, mens juniorklubben, der hidtil har benyttet Byggeren, er flyttet i Klub Nordmark sammen med SFO-børnene.

Mangler information

Selvom der på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde var bred enighed om, at den pludselige situation har gjort det nødvendigt at træffe et valg, der ikke kan undgå at påvirke flere institutioner, mente Erdal Colak fra Socialdemokratiet, at processen kunne være grebet bedre an:

– Vi har hørt fra flere forældre til børn i Klub Nordmarken, at de gerne vil informeres bedre. Det virker for dem som om, at børnene i Birkely er vigtigere.

En kritik, Henrik Rasmussen (K), borgmester, ikke kunne genkende:

– Vi har løbende informeret de berørte forældre. Men det er klart, det har påvirket mange.

Kenneth Kristensen Berth understregede, at han sådan set godt kunne forstå, at forældrene i Klub Nordmark ærgrer sig, men sagde samtidig:

– Man må bare erkende, at børnene i Birkely er i institution hele dagen. Børnene i Klub Nordmark er der mindre tid, og derfor har det været nødvendigt at prioritere.

Mindst lige så god

Til spørgsmålet om, hvad der skal ske fremover, sagde Kenneth Kristensen Berth på mødet:

-Dansk Folkeparti vil have genopbygget Birkely. Det kan godt være, det skal være en lidt større institution, hvis behovet er der. Men institutionen skal være selvstændig med egen leder, ligge på egen matrikel, være en institution, der fungerer integreret og indeholde et tilbud til børn med særlige udfordringer, som den gør i dag.

Et ønske, Kenneth Kristensen Berth mente, de lokale politikere må forholde sig til, når de skal se på næste års budget:

– Vi accepterer, at den endelige beslutning udskydes til budgetforhandlingerne. Men vi har også noteret os, at borgmesteren har sat en grænse på to år for, hvor lang tid den nye midlertidige indlogering i Byggeren kan vare.

En holdning Henrik Rasmussen grundlæggende var enig i:

-Det, jeg har sagt, er, at de pladser, der er i Nord, skal blive i Nord. Nu må vi se på befolkningsprognosen, når den kommer. Men det Birkely, der kommer, bliver ikke som det, vi kendte. Der skal måske bygges en stue eller to til. I det hele taget har jeg en meget åben tilgang til processen. Men jeg vil gerne slå fast, at den løsning, vi arbejder på, skal være mindst ligeså god.

Og så gjorde Henrik Rasmussen opmærksom på, at det ikke var en selvfølge, at Birkely nødvendigvis stod først i køen:

Det kan godt være, at klubbørnene skal prioriteres først.