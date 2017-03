Mange borgere er utilfredse med planer om dagligvarebutik

Lige nu er der en lokalplan i høring, der vil give en investor lov til at bygge en dagligvareforretning, der hvor Folemarksvej løber ud i Vallensbækvej. Der er planer om, at det skal være en Rema 1000.

Onsdag aften var der borgermøde på Brøndbyvester Skole om planerne. Omkring 100 borgere var mødt op, og dem, der tog ordet, talte ikke positivt om planerne.

Med til mødet var også planchef, byplanlægger og vejingeniør fra Brøndby Kommune, borgmester Kent Max Magelund (S) og formand for Miljø- og Teknikudvalget, Vagn Kjær Hansen (SF).

De svarede alle sammen på de spørgsmål, der kom fra salen.

En borger ville for eksempel vide, hvorfor letbanestationen ikke skal ligge på den anden side af Vallensbækvej. Det ville løse en masse for borgerne på Folemarksvej, og der er masser af fri plads til både en dagligvarebutik og en stationsforplads. Her svarede kommunens vejingeniør, at problemet er, at letbanen skal op over motorvejen. Da man ikke kan bygge en station på en skråning, er den nødt til at ligge nord for Vallensbækvej.

Blandt tilhørerne var også flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen. Blandt dem var Allan Runager (DF), der selv bor på Folemarksvej.

– Jeg mener butikken skal ligge ved Park Allé, hvor der er et bycenter i forvejen. Vi har rigeligt trafikstøj i forvejen på Folemarksvej fra Ringvejen, skal vi nu til at have det fra begge sider?, spurgte han.

Mulighed for ændring

Med til mødet var også investoren, Brian Skov, og hans vejrådgiver, Lars Thisted.

Lars Thisted talte om de positive ting, der er ved at sige ja til en investor.

– Når der kommer en investor, får man også mulighed for at lave noget om. Det man får mulighed for at lave om her, er at flytte udkørslen fra Folemarksvej lidt og bygge et lyskryds. Sådan et lyskryds skal koordineres med krydset med Søndre Ringvej, sagde han.

Derefter brugte han lang tid på at opstille en teori om, at sådan et lyskryds vil give mindre gennemkørende trafik ad Folemarksvej, hvilket er et problem i dag.

– Hvis vi alene ser på de mennesker, der bor nord for butikken og kører ned til Rema for at handle, så vil det være cirka 50 biler i døgnet, sagde han.

De ekstra biler, der kommer på Folemarksvej på grund af dagligvarebutikken, vil altså ikke belaste de tilbageværende borgere på Folemarksvej, var argumentet.

Franz Hansen (S) var også med til mødet. Han mente, at investoreren forsøgte at købe sig til en lokalplan.

– Dem, der gerne vil bygge en dagligvarebutik, tilbyder også at bygge vejen. Man skal ikke kunne købe sig til en lokalplan på den måde, mente han.

Planchefen svarede, at det er helt naturligt, at investoreren skal betale for omlægningen af vejen, når det er for deres skyld, at vejen skal omlægges.

Mange borgere var også interesserede i at høre, om beslutningen allerede var truffet, og om det overhovedet var muligt at ændre noget.

– Vi lytter til jer, det er jo jer, der bor der, svarede Kent Max Magelund.