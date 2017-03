Mosen nappes for siv

I de her dage bliver sivene nappet op af mosen i Ejby.

Processerne med at fjerne sivene og deres rødder gentages cirka hvert andet år, for at sikre at mosen ikke gror til. Mosen er et teknisk anlæg og bruges til at lede regnvand hen til og igennem, når det regner meget.

Derfor er det vigtigt, at den har en god gennemstrømning af vand, for at sikre afvanding af mosen.

– Det er ikke den letteste opgave at få sivene op med rod og der findes ikke en græsslåmaskine til siv. Derfor bliver der, som billedet viser, taget store maskiner og selvudviklede metoder i brug, siger Kenneth Hansen, som er ansat i afdelingen for Spildevand hos Glostrup Forsyning.

Sivet bliver først hakket op med rod af traktorens lange arm.

Dernæst bliver sivene lagt op på et lad, hvorefter de køres til tørring.

Når sivene er tørre, bliver de til slut kørt til jorddeponi.

Glostrup Forsyning ejer den ene brink (grøftekant) og Vestforbrænding den anden, men det er Glostrup Forsyning, som står for at vedligeholde mosen.