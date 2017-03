Ny ramme for havnen vedtaget

– Endelig får vi det, vi længe har bedt om, toiletforhold til glæde for alle. Vallensbæk skal nu drifte det område, hvor de aller fleste færdes. Det giver mulighed for at udvikle havnen, så der kan komme endnu mere liv.

Sådan sammenfattede Martin Nielson Socialdemokratiets tilslutning til den nye aftale om brug og drift af Vallensbæk Havn, som alle partier på onsdagens kommunalbestyrelsesmøde nikkede ja til.

Også Dansk Folkeparti var godt tilfreds med aftalen. Således sagde Kenneth Kristensen Berth:

– Det er en god aftale, og det er en fin måde, aftalen er blevet landet. Det er en fordel, at man nu ved, hvad der har ansvaret for hvad. Det er godt, der kommer en legeplads, og at toiletfaciliteterne bliver håndteret fornuftigt.

Desuden håbede Kenneth Kristensen Berth, at den nye aftale vil føre til et forbedret samarbejde om havnens liv:

– Den nye aftale sikrer forhåbentlig et bedre samarbejde mellem de forskellige interessenter, der er i området.

Også Henrik Rasmussen (K), borgmester glæder sig over aftalen:

– Havnen er Vallensbæks fyrtårn. Den er sydkystens skønneste havn og skal være attraktiv for både sejlere, borgere og besøgende. Derfor er jeg glad for den nye aftale, som giver kommunen råderet over havnetorvet, som trænger til fornyelse.

Nødvendig vedligehold

Og der er brug for at forbedringer, mener Henrik Rasmussen:

– Når en havn er tæt på 40 år gammel, er der brug for modernisering og vedligeholdelse. Ungerne skal kunne lege, alle skal kunne få sig en is og komme på toilettet. Det kan vi indfri med den nye aftale.

På sigt vil reparation af bolværk, broer, moler og bygninger fylde mere.

Den nye aftale beskriver vedligeholdelsespligten for de forskellige områder mere tydeligt. Det betyder blandt andet, at Havnen skal udarbejde en plejeplan for de grønne områder, mens kommunen overtager ansvaret for aftalen med caféen Søstrene P, hvor der også fremadrettet kan afholdes musikarrangementer.

Aftalen gælder til 2045

– Der er brug for langtidsløsninger, siger Henrik Rasmussen.

– Det giver tryghed for alle brugere af havnen. Der er enighed om, at vi løbende evaluerer og løser eventuelle knaster i god dialog med havnens bestyrelse, tilføjer Henrik Rasmussen og understreger, at det er vigtigt for Vallensbæk Kommune, at den nye aftale giver mulighed for på længere sigt at videreudvikle havneområdet i takt med, at borgernes og brugernes ønsker og behov ændrer sig.