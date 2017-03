Pædagoger fik mange penge retur

I Glostrup Kommune har 12 pædagoger tilsammen fået 100.000 kr. tilbage i forbindelse med løntjek.

Beløbene svinger med en enkelt på 288 kr. op til flere mellem 10-17.000 kr.

Susanne Lund, fællestillidsrepræsentant i Glostrup Kommune, der opdagede fejlene i samarbejde med en række tillidsrepræsentanter, har i kraft af sit tillidshverv faglig indsigt i pædagogernes lønsedler.

Hun ved, hvad det er vigtigt at holde øje med, og hun kender lokalaftalerne i kommunen, hvilket betyder, at et løntjek ofte kun tager 15 minutter.

– De beløb, vi har fundet, som pædagogerne får retur, handler typisk om manglende tillæg, forkert lønberegning eller ansatte i fleksjob, der ikke er blevet lønnet som aftalt, siger Susanne Lund.

Kan betale sig

Mange ansatte, og det gælder både pædagoger og andre hverv, tjekker ikke deres lønseddel regelmæssigt, og erfaringen viser, at der ofte er tale om fejl, som hurtigt kan opdages af en fællestillidsrepræsentant eller tillidsrepræsentant.

– Det vigtigste er, at folk bliver opmærksomme på, at der kan ske menneskelige fejl, når løn, tillæg og anciennitet m.v. skal registreres – og at de prioriterer at sætte tid af til at få det rettet op. Jeg kan derfor kun opfordre til, at man laver en aftale om at få tjekket sin lønseddel. Der kan være penge at hente, siger Susanne Lund.

Udover at få tjekket sin løn, kan løntjek samtale også give anledning til snak om pension, arbejdspres og trivsel osv.