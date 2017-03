Profillinjer på skoleskemaet igen

Der oprettes igen fire linjer på 7. klassetrin på Brøndbyvester Skole og profilerne vil, som sidste år være en humanistisk profil, en science-profil, en performance-profil og en active/adventure-profil.

Profilerne er tilrettelagt således, at eleverne har en hel dag om ugen, hvor de fordyber sig i deres profil. De andre dage undervises de i skolens obligatoriske fag. Der er desuden lagt op til, at profildagen er tværfaglig og at man her fordyber sig i emner og aktiviteter, der knytter sig til linjens tema.

Tirsdag den 28. marts inviterer Brøndbyvester Skole forældre til kommende 7. klasseselever, til infomøde om profilerne. Mødet afholdes på Tornehøj 3 kl 17 – 19 i skolens hal.