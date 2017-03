Samarbejde på tværs af kommunegrænsen

Den 23. marts blev der afholdt borgermøde på Brøndby Rådhus, hvor Teknisk Forvaltning fremlagde projektet om at udbygge et såkaldt lokalcenter på tværs af kommunegrænsen mellem Brøndby og Vallensbæk.

Der blev efterfølgende især talt om trafik til og fra området. Det stiller krav til projektet, fordi man kommer til at blande almindelige trafikanter med lastbiler.

Det er derfor ifølge Brøndby Kommune også noget, der vil blive kigget på en ekstra gang, inden lokalplanen vedtages endeligt.

Sammen om lokalcenter

Lokalplanen og det medfølgende kommuneplantillæg er specielt, fordi det er blevet til i samarbejde med Vallensbæk Kommune.

Brøndby og Vallensbæk Kommune udlægger til sammen et lokalcenter på tværs af kommunegrænsen, hvor det er muligt at opføre op til 3000 m2 butiksareal.

Det fordeles med 2000 m2 i Vallensbæk Kommune (som allerede er udlagt) og 1000 m2 i Brøndby Kommune, som bliver udlagt med dette kommuneplantillæg og lokalplan.

Lokalplan 246 og kommuneplantillæg 12 er i offentlig høring frem til den 21. april 2017.