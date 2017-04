Torsdag aften skulle generalforsamlingen for foreningen Unge For Ligeværd Storkøbenhavn lige til at gå i gang i et lokale på Nørregaard i Brøndby, da Anette Meier fra Arbejdernes Landsbank afbrød. Det gjorde hun for at overrække 2600-prisen til Mogens Mathiesen, som har gjort et stort stykke arbejde for foreningen.

Anette Meier læste op fra begrundelsen for, at Mogens Mathiesen skulle have prisen.

– Unge For Ligeværd med særlige behov er en organisation, hvor de unge kan komme en gang om ugen, efter de har været på efterskole og er flyttet hjemmefra. Vi vil gerne indstille Mogens Mathiesen, fordi han bruger meget af sin tid på os. Han har sammen med kommunen fundet et flot klublokale. Han er med til at søge penge til klubarbejdet og kommer med mange gode idéer. Har man et problem kan man få en snak om det, læste hun.

Det var Kim Dyrvig, der på vegne af foreningens bestyrelse havde indstillet Mogens Mathiesen til 2600 prisen.

Overrasket

Som altid vidste modtageren af 2600-prisen ikke noget, da Anette Meier kom med det store kreditkort med 2.600 kroner fra Arbejdernes Landsbank, en buket blomster og et diplom.

– Jeg er helt rørt og helt overrasket. Jeg håber også, at det her vil få flere til at være med og støtte vores forening, var Mogens Mathiesens første ord.

Han fortalte derefter om baggrunden for, at han bruger så meget tid på at hjælpe de unge.

– Jeg har selv en datter, der er sent udviklet. Det var foreningen Ligeværd, der hjalp mig. Så lovede jeg, at når jeg gik på pension, så ville jeg godt være aktiv. Jeg er også regionskonsulent. Jeg hjælper også forældre og unge, der har problemer med at komme gennem det kommunal system. I virkeligheden burde regeringen have sagt, at der kun skal være en sagsbehandler til hver ung. Når den unge først kommer ind af en dør oppe i kommunen, så er der tre eller fire andre døre, man skal ind af. Det bliver de fleste unge og forældre forvirrede af. Så de har brug for noget støtte. Det gør jeg med stor glæde, sagde han.

Unge For Ligeværd

Alle er velkomne til at henvende sig – ingen tanker/spørgsmål er for små eller store. Det er altid godt at få en snak så de unge eller deres forældre ikke skal være alene om overvejelser og muligheder, oplyser Mogens Mathiesen. Han kan kontaktes på tlf. 24213475 og mail: Mogens@ligevaerd.dk