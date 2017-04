40 børn var på DGI Fodboldskolen

Tidligere på året var der debut på DGI Fodboldskole i Vallensbæk med så stor succes, at den blev gentaget med 40 piger og drenge i dagene op til påske.

Fodboldskolen, som Vallensbæk IF og DGI holdt sammen i vinterferien, blev udsolgt på 36 timer. I dagene op til påske var de to klar igen, denne gang med street og teknisk træning som tema med nogle af Danmarks bedste trænere.

De bedste spillere

Lars Munck Petersen og Simon Atli Larsen er blandt de bedste i Danmark indenfor freestyle og panna. De er en del af instruktørteamet, som har stor erfaring med at gøre det sjovt for alle aldre at arbejde med freestyle og finter.

– Vi træner freestyle og panna, men der er også plads til en masse andre sjove boldøvelser, så der er noget for alle niveauer. Vi vil vise, at fodbold er meget mere end 11 mod 11 på græs, siger Lars Munck Petersen.

Marco Torp Sørensen og Tobias Vedel Blidegn har skiftet skoletasken ud med sportstasken. De er vilde med skolen.

– Det sjovt, at man har lært så meget, især panna og freestyle har været lærerigt. Jeg har lært jorden rundt, og en masse andre fede skills. Det er fedt at have noget, man kan lære videre på, når man kommer hjem i haven, siger Marco Torp Sørensen.

Tobias Vedel Blidegn er enig:

– Det hele har været sjovt fordi man lærer en masse nye anderledes ting end til normal fodbold. Freestyle, panna og futsal er en rigtig god kombination, som gør min teknik bedre hvilket også hjælper mig på fodboldbanen. Det er også rigtig sjovt at lave sine egne tricks. Specielt freestyle og panna har været rigtig fedt.