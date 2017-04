Åben dyregård

Dyregården Søholt holder åbent hus søndag den 23. april mellem 12.00 og 15.00 med gratis adgang for alle.

Der bliver mulighed for at prøve kræfter med garvning af en ko, der vil lyde hammerslag i smedjen, når smedemester, Lene, demonstrerer sit håndværk og sulten kan stilles med et snobrød.