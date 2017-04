Årets træner i IF32 Glostrup Gymnastikforening blev Frederikke Søe. Hun blev allerede som 13 årig hjælpetræner i 2010 og et par år senere blev hun selvstændig træner, hvilket hun har været i fem sæsoner, selvom hun kun er 20 år gammel. Hun har også gennemført uddannelserne Gymnastikuddannelse 1 (2014) og Gymnastikuddannelse 2 (2016).

Tommy Karlsson overrakte prisen til Frederikke Søe og sagde blandt andet, at han var glad for, at det var en af klubbens egne, der var blevet træner.

– Hun går seriøst ind til trænergerningen og har flere gange udvist stor forståelse for de udfordringer vi som forening kan have omkring hold og holdtider, hvor trænerne altid gerne vil have deres hold tidsmæssigt er i forlængelse af hinanden, men som desværre ikke altid er muligt. Som gymnast og som træner holder hun stærk fokus på gymnastikken, og lægger vægt på, at det jo er derfor, vi er sammen. Denne stærke fokus er også medvirkende til, at der udstråles stor autoritet, som har betydning i trænergerningen, for så høres der efter instruktioner som gives. Som det er udtrykt, der er bare styr på tingene, siger han.

I denne sæson har Frederikke Søe været træner på to store springhold.

– Som tak for en stor indsats indtil nu og i håbet om, at vi vil have stor glæde af årets træner i mange år endnu, er det mig en stor glæde og fornøjelse at kunne udnævne Frederikke Søe som årets træner i IF32 Gymnastik, sluttede Tommy Karlsson.