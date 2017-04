Da der søndag den 26. marts blev afholdt årsmøde i Ældre Sagen i Brøndby, var det Kulturhuset Kilden, der dannede rammen om arrangementet. Et arrangement, som blev skudt i gang af Sangvinerne, der underholdt med en del af deres repertoire.

Herefter kunne formanden, Kaare Kjær-Madsen, fortælle om en forening i fortsat vækst. Både hvad angår medlemmer, 4.450 ved årsskiftet, og aktiviteter og frivillige, nu i alt 160.

En af 2016s spændende nyheder hedder KROLF, kroket og golf blandet sammen. Og med en fin bane i Brøndbyvester.

Af nye tiltag i 2017 nævnte formanden seniordans, som der arbejdes hårdt på at få etableret. Desuden håber foreningen at få gang i aktiviteten skolevenner.

Og så har foreningen stor opmærksomhed på den videre skæbne for Gildhøjhjemmet

Kaare Kjær-Madsen benyttede også lejligheden til at takke for den store rygstød fra medlemmerne, de frivillige, og Brøndby Kommune.

Masser af hæder

Ved årsmødet blev der også uddelt 10-års nåle til flere frivillige. Modtagerne var Ilona Lindvig, Helge Aastrøm, Annelise Friis og Karen Jensen.

Birthe Irene Sørensen modtog anerkendelse og nål for 15 års frivillig indsats.

Som den første nogensinde i foreningen, modtog Ruth Asping, under stående ovationer, 25-års nålen for frivilligt arbejde.

Desuden blev Ældre Sagens Æresbevis uddelt til foreningens tidligere formand, men stadig aktive frivillige, Birthe Willumsen.