Afdansningsbal hos Havdrup Dans

Afdansningsballet begyndte med en smuk indmarch med alle danseskolens elever.

De små 3-6 årige dansede herefter blandt andet MGP-dans, Vilde kaniner, Kajs Mambo og Hip som Hap.

Herefter var der formationsdans med deltagelse af op til 25 dansere i både Disco, Hip Hop og Rock’n roll.

Derefter fulgte to flotte formationer i Mini Produktion, hvor man må benytte alle danseformer. Her opførtes ”Annie” og H.C. Andersens eventyr ”Den grimme ælling”.

Der blev også plads til en halv times børnebal midt i afdansningsballet, og herefter var det blandt andet de mange voksendansere, som dansede Cha cha cha, Jive, Paso Doble, Samba, Engelsk Vals, Tango, Quickstep, Wienervals samt 5. tur i Les Lanciers.

Der var også en kraftfuld opvisning i Hip Hop af et hold ”kun for drenge”, og danseskolens ”piger” på 30+ kom ligeledes med en flot dans, mens teenagepigerne dansede en forrygende jazzserie.

Dansens historie

Finaletemaet var i år ”Dansens historie”, som Gry Havdrup satte i scene, og her dansede eleverne i alle forskellige aldre et væld af forskellige danseformer, Disco, Hip Hop, jitterbug, Wienervals, Dirty Dancing, Gangman style og Can Can.

Aftenprogrammet stod på dejlig buffet i hallen og bal i korrekt dansetempo kun afbrudt af danseturneringer om at blive sæsonens danser i Disco og Hip Hop i børne-/juniorrækkerne, mens de voksne dansere for sjov konkurrerede i Engelsk Vals. Dermed var afdansningsballet slut, men dansen slutter ikke hos Havdrup Dans. Frem til skolernes sommerferie fortsættes nemlig med et 10-ugers forårskursus.