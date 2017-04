AG taber pokalfinale efter forlænget spilletid

Tirsdag aften skulle sæsonens sidste kamp spilles. Holdet havde spillet sig i finalen i Østpokalturneringen. AG herrerne stod overfor en meget svær opgave mod Hillerød Håndbold, der netop har sikret sig oprykning til 2. division.

Det blev et brag af en finale, hvor AG’s underdogs længe så ud til at trække det længste strå. AG drengene kæmpede og spillede noget af det bedste, der er set i hele sæsonen og stillingen ved pausen var 14-13 til hjemmeholdet.

AG bragte sig yderligere foran i starten af 2. halvleg. Forsvaret stod solidt og målmand Alexander Biehl bidrog med store redninger.

Som kampen skred frem begyndte det at knibe lidt mere i angrebet, og kampen udviklede sig til en meget jævnbyrdig affære.

Kort før tid bringer AG sig foran med 24-23, men de små marginaler er ikke med holdet. Med cirka otte sekunder igen af kampen udligner Hillerød til 24-24 på en ”lige ved og næsten redning” fra Alexander Biehl. AG når at give bolden op og Mikkel Emil Fløisdorf sender et knaldhårdt skud afsted fra midterlinjen. Bolden går i mål, men desværre ét sekund efter, at slutsignalet har lydt.

I den forlængede spilletid kæmpede spillerne videre, men kræfterne var sluppet op, og Hillerød kunne køre sejren hjem til slutresultatet 27-31.