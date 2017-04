Børn kørte race

25 piger og drenge fra seks til 15 år deltog i påsken i to intensive, lærerige og hyggelige dage i Børnenes Gokart Klubs Open Race Academy (BORA), der blev holdt i Brøndby. Der var en del nye, som aldrig har kørt Gokart før og en del, der kun har kørt en enkelt gang med far eller mor i en tandemkart.

Begge dage var der et program, som bestod af teori, øvelser på banen med grundlæggende discipliner, briefing og debriefing, rullende start, tidtagning og et mini Grand Prix til sidst. Deltagerne var uden mor eller far i to dage, hvor de skulle lære at klare sig selv og være i et fælleskab med nye kørere, og dermed få mulighed for at få flere venner.

– Alle har været glade for arrangementet, og alle har rykket sig teknisk og taktisk på banen. Nogle har straks besluttet at melde sig i klubben for dermed at slutte sig til 155 BGK’erne i klubben, siger Khanh Phi Thai fra BGK.