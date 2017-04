Brøndby i pokalfinalen

Brøndby IF’s bedste kvindehold spillede lørdag hjemme mod Fortuna Hjørring om en plads i Pokalfinalen. Den første semifinale kamp i Hjørring var endt 1-1.

Det var Brøndby, der kom bedst fra start. Nanna Christiansen gjorde det til 1-0 på et godt langskud, og Simone Boye udnyttede et straffespark.

I anden halvleg var Fortuna bedre med i kampen, og de fik også bolden i Brøndbys net, men målet blev underkendt for offside. Kort efter gjorde Brøndby det til 3-0, der blev kampens resultat. Brøndby skal nu møde Varde i pokalfinalen.