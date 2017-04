Brøndby spiser sammen

Ensomhed er ikke bare en ubehagelig følelse. Det er også en sundhedsfarlig tilstand.

Derfor er Brøndby igen med i Danmark Spiser Sammen-kampagnen.

Det er en national begivenhed i uge 17, som Folkebevægelsen mod Ensomhed står bag.

I Brøndby har man i år udvidet med en ekstra medarrangør, Røde Kors, ligesom man i år arrangerer en ekstra spisning.

Dermed inviterer Pensionisthusene i Brøndby, i fællesskab med Ældre Sagen, Brøndby Strand Kirke og Røde Kors, til fire gratis fællesspisninger i april.

Frokoster og grillaften

Initiativet skydes i gang med en frokost den 25. april i Pensionisthuset Møllen og efter to frokoster den 27. april i henholdsvis Kulturhuset Brønden og hos Røde Kors i Brøndbyvester, inviterer man alle interesserede til et afsluttende aftensmåltid i Brøndby Strand Kirke fredag den 28. april. Fællesspisningerne er gratis og kræver blot, at man tilmelder sig – bortset fra den afsluttende grillaften i Brøndby Strand Kirke, hvor man som deltager bare møder op uden tilmelding.

– Der var god opbakning til fællesspisningerne sidste år, så det var naturligt, at vi igen i år slår et slag for fællesskabet i Brøndby og for at komme ud og nyde et måltid med andre mennesker. Vi håber, at nogle tør bruge anledningen til at banke på hos naboen eller en, de tror, savner selskab, for at invitere vedkommende med. En udstrakt hånd til et ensomt menneske har stor betydning – og at spise sammen er et lille skridt ud af ensomheden og ind i et fællesskab, fortæller Charlotte Vedel, leder af pensionisthusene i Brøndby.

Vi spiser sammen i Brøndby:

Frokost tirsdag den 25. april kl. 12-14 i Pensionisthuset Møllen. Tilmelding på tlf. 4328 3962/camwe@brondby.dk.

Frokost torsdag den 27. april kl. 12-14 i Kulturhuset Brønden. Tilmelding på tlf. 4328 3962/ camwe@brondby.dk.

Frokost torsdag den 27. april kl. 12-14 i Sydgården, Bygaden 109. Tilmelding på tlf. 6043 1352/rodekorsgenbrug@gmail.com.

Aftensmad fredag den 28. april kl. 17-20 i Brøndby Strand Kirke – bare mød op, ingen tilmelding.

Der bliver serveret wienerschnitzel og kage til frokosterne og grillmad til aftensmåltidet.

Deltagelse er gratis og alle er velkomne. Man skal blot tilmelde sig senest den 20. april.