Brøndbyspillere med til EM

For kun anden gang i Volleyballforbundets historie, er det lykkedes at få et hold kvalificeret til EM.

Det er i aldersgruppen DU16, og Brøndby har de to 14-årige og yderst talentfulde piger Tajma Muharemovic og Sille Slott Hansen, som spiller henholdsvis hæver og venstrekant, med på holdet.

I påskedagene blev der spillet en kvalifikationsrunde i Ny Holtehal. Der blev Langfredag lagt ud mod Island og det var som ventet Island der måtte lide alle pinslerne, da Danmark som ventet vandt en overbevisende 3-0 sejr (25-9, 25-15, 25-11).

Kun i andet sæt var der i starten noget spænding om udfaldet, da Island kom foran, men så kom Tajma Muharemovic på banen og stabiliserede spillet med sine præcise hævninger og var med til at vende spillet til sejr.

Kvalifikation kom i hus

Lørdag var der nøglekamp mod Estland. Belgien var storfavorit til at vinde puljen, men da de to bedste pulje 2´ere også går videre til EM, var der stor spænding om udfaldet på denne kamp.

Estland var på forhånd udråbt som favorit i kampen, men det fik de danske stjerner hurtigt vendt om på og tog en overraskende sikker 3-0 sejr (25-12, 25-12, 25-16).

Resultaterne fra de andre puljer blev gransket og allerede før søndagens kamp mod Belgien, lå det fast, at Danmark ville tage en af de kvalificerende pladser uanset udfaldet af kampen mod storfavoritterne.

Selvom sensationen lurede i søndagens kamp mod Belgien, endte Belgien alligevel med at vinde.

Træner med de bedste

I Brøndby spiller Tajma Muharemovic og Sille Slott Hansen udover deres ungdomsvolley også med på Vestegnens Volleyhold i Danmarksserien, og de har begge haft optrædener på klubbens 2. hold, som netop har spillet sig i 1. division. Hertil kommer, at Tajma Muharemovic og Sille Slott Hansen jævnligt inviteres med i volleyligaholdets træninger i bestræbelserne på at udvikle deres talent yderligere.