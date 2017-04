Buslinje 22 får en ny køreplan

Frem til i søndags, den 23. april, har buslinje 22 kun kørt i en retning, nemlig Glostrup St. – Kornmarksvej – Brøndbyvej – Glostrup St. Men fremover indføres der en let ændret køreplan for buslinjen. Den nye køreplan medfører ingen forskelle på de veje, bussen betjener i dag, men derimod i retningerne, bussen kommer til at køre på, på tre forskellige tidspunkter om dagen:

Før kl. 12 kører bussen i retningen Glostrup St. – Kornmarksvej – Brøndbyvej – Glostrup St. Fra kl. 12 til cirka kl. 19 kører bussen i retningen Glostrup St. – Brøndbyvej – Kornmarksvej – Glostrup St. Og efter kl. 19 kører bussen kun i retningen Kirkebjerg Torv – Kornmarksvej – Glostrup St.

Bussen vil på den måde om aftenen betjene boligkvarteret i Vesterled hver time, i stedet for at køre rundt i industrikvarteret.

På bussens rute efter kl. 19 betjenes Kirkebjerg Parkvej kun mod Husum Torv, da bussen kører direkte ad Kirkebjerg Torv, Kornmarksvej og Glostrup St.