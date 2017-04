Butik er ikke blevet overfaldet

I uge 15 bragte Folkebladet under den faste rubrik Historier fra arkivet en historie om, at Guld- og Sølvforretningen på Diget var blevet overfaldet.

Flere læsere må dog have overset, at der lige over historiens overskrift står 9. april 1997.

For ifølge Lis Fuhrmann fra butikken, så har flere kunder på det seneste henvendt sig til butikken for at tilkendegive deres sympati med butikken og dens ansatte efter avisomtalen.

Men det er altså ikke nu, butikken har været udsat for et røveri.

Episoden ligger 20 år tilbage i tiden.