Danmarksmester i karate

Ved de officielle danske mesterskaber i Karate 24-26.marts 2017 fik Glostrup Karate Klub en Danmarksmester, der blev vundet af William Appel, to sølvmedaljer og tre bronzemedaljer.

Ved Nordiske Mesterskaber var Luqman og Josefine udtaget – begge i kumite og Josefine kom hjem med en bronzemedalje.

Til SKIF EM 18.-21. maj 2017 i Tjekkiet har landstrænerne udtaget hele 10 personer fra Glostrup til at repræsentere Danmark i både kata og kumite.

Den 10. juni er det så breddens tur til at shine ved det 6. venskabsstævne, hvor der dystes med alle SKIF klubberne på Sjælland.