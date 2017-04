Dansk Folkeparti klar til kommunalvalg

Dansk Folkeparti i Vallensbæk har nu samlet det hold på syv kandidater, der skal tage kampen op ved kommunalvalget den 21. november.

Et hold, der ifølge Dansk Folkeparti er både alders-, køns- og erhvervsmæssigt repræsentativ.

– Det er en god blanding af nye, uprøvede kræfter og garvede folk, der har været med i lang tid, og jeg er sikker på, at de alle er klar til at gøre en stor indsats for Dansk Folkeparti, siger Kenneth Kristensen Berth, der blev genvalgt som spidskandidat til det forestående kommunalvalg.

Bedre end sidst

– Målet er at Dansk Folkeparti skal have et endnu bedre valg end i 2013, hvor vi fik to medlemmer valgt. Jeg synes, vi har gjort det godt i kommunalbestyrelsen de sidste tre år, og vi har gjort det klart, at Dansk Folkeparti er et parti, der prioriterer den nære velfærd for ældre og børn frem for prestigeprojekter, siger Kenneth Kristensen Berth, der samtidig peger på, at der skal lægges en dæmper på de mange boligprojekter, der ifølge partiet er i støbeskeen.

Ligeledes mener Dansk Folkeparti, at Vallensbæk skal være en kommune, hvor danskheden skal være grundlaget for alle kommunale institutioner.

Dansk Folkeparti opstiller på en partiliste ved kommunalvalget den 21. november 2017 og følgende kandidater vil være at finde på listen: 1. Kenneth Kristensen Berth, folketings- og kommunalbestyrelsesmedlem, 40 år., 2. Carina Kristensen Berth, ergoterapeut og kommunalbestyrelsesmedlem, 36 år., 3. Malene Odvig, teamleder, 45 år., 4. Christian Bülow, gymnasieelev, 17 år., 5. Kennet Fløjbo, logistikchef, 50 år., 6. Jan Gravang, pensionist, 71 år. og 7. Kirsten Læsø Jensen, bogholder, 73 år.