De første junior politikadetter udklækket

De har lært at redde menneskeliv, de har været på besøg på en politistation og har prøvet kræfter med adskillige politiopgaver i livagtige øvelser.

Ni drenge og en pige fra Brøndby har haft en travl uge med to lokale politiassistenter og to SSP-medarbejdere.

Ugen blev afsluttet på Brøndby Rådhus, hvor elevernes familier var inviteret med for at overvære, at eleverne fik overrakt diplomer og ros for deres indsats af politidirektør Kim Christiansen og viceborgmester Arne Hurup Christiansen (S).

– I har været særligt udvalgt til at deltage i politikadet junior. Og I er nu en helt særlig gruppe i Brøndby Kommune, der har klaret de udfordringer, I har været udsat for i introugen. En kadet er en ung, der har potentiale til at blive rollemodel for andre unge, og som gør noget for at blive sådan en rollemodel, det har I gjort, lød det fra Arne Hurup Christiansen.

Politikadet junior er et kriminalpræventivt samarbejde med Københavns Vestegns Politi, som udvalgte unge får tilbud om at

deltage i.

Politikadet juniors formål er at forebygge risikoadfærd og give unge et andet syn på politiet. Det sker bl.a. ved at invitere eleverne ind i et positivt fællesskab med fx praktiske øvelser, der giver indblik i og forståelse for politiets rolle og arbejde.

Vil være politimand

Yasin Sharif på 15 år fra Brøndbyøster Skole har været glad for introugen, som han gerne have set var meget længere.

– Jeg troede, det ville være kedeligt, men det har været rigtig sjovt og spændende. Nu ser jeg på en anden måde på de der videoer på de sociale medier, hvor man ser politiet blive hængt ud, der er sikkert også noget, man ikke ser og noget, der er gået forud for. Nu kunne jeg godt selv tænke mig at blive politimand, siger Yasin Sharif.

Efter introugen fortsætter forløbet med en ugentlig kadetøvelse i ti uger.

Det er unge fra alle Brøndbys tre kommuneskoler, der har deltaget i politikadet junior. Projektet har vist at have en effekt i forhold til at forebygge risikoadfærd.