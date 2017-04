Der er gjort plads til cyklister og legende børn

Torvet i Vejlegårdsparken bliver nu forskønnet og gjort mere sikkert og attraktivt for cyklister, gående og legende børn.

Cykel- og gangstier bliver adskilt og får forskellig belægning, og den nye belysning skal gøre torvet trygt, også når det er mørkt. I midten af rundkørslen bliver der plantet et stort træ.

Fliser og højbede

Foran Sommerfuglen bliver der lagt kæmpe fliser og små brosten. Der kommer også fire højbede, hvor der vil vokse forskellige græsser og krydderurter.

Bænke i solen

Arealet mod andelsboligforeningen Egeskovparken er torvets vestvendte plads, og også her lægges der kæmpe fliser i tilfældigt mønster.

Der bliver opsat to bænke, der har ryggen mod den eksisterende grønne beplantning.

Græs og leg

Sydstjernens legeplads grænser op mod torvet. Græsset fra legepladsen fortsættes ud på torvepladsen mod stierne og vil skabe sammenhæng mellem de to rum.

Trådhegnet bliver nedtonet ved, at der bliver plantet slyngplanter langs hegnet. Desuden bliver der plantet tre kirsebærtræer.

I græsarealet placeres der fem kolbøttestænger, som udover at invitere til aktivitet hos børn som voksne, også skal bidrage til at holde cyklisterne på stierne.

Ved gangstien placeres der tunge, farverige plastmøbler i forskellige former og højder.

Bakker og klatrevæg

Daginstitutionen Stien har en lukket gavl i gule teglsten, der grænser op mod torvet. Gavlen udnyttes til klatrevæg. Ved klatrevæggen lægges der faldunderlag i gummi.

Gummibelægningen fortsættes på den øvrige del af pladsen, med halvkugler i varierende størrelse og trædefliser i forskellige farver.

Det er Vallensbæk Kommune, der er bygherre.

Arbejdet forventes at være færdigt i løbet af sommeren.