Der er gode råd at hente for seniorerne

Kirsten, Flemming og Bente stiller gerne deres livserfaring, viden og sunde fornuft til rådighed for alle ældre i Brøndby Kommune, fortæller Bente:

– Vi har hver vores kompetenceområde. Flemming tager sig for eksempel af økonomi, Kirsten er god til at hjælpe med at sætte et brev sammen og jeg går gerne med som bisidder til samtaler med kommunen eller på hospitalet.

Ifølge Kirsten kan man spørge om alt:

– Der er ingen sager, der er ens, og hvis vi har svært ved at komme videre, kan vi få hjælp fra Ældre Sagens centrale rådgivning.

Fælles for alle tre er, at de gerne vil undersøge sagen nærmere, og de er glade for at kunne hjælpe, fortæller Flemming:

– Jeg synes, jeg bruger min hjerne på noget fornuftigt, og det er sjovt at gå til opgaverne. Min erfaring fra mit arbejdsliv gør, at jeg nemt kan lave et budget, som er til at forstå. Det er en fritidsfornøjelse, og ikke en tung pligt.

Her eller der

Seniorvejlederne sidder klar hver den første mandag i måneden i Ældre Sagens lokaler, fortæller Kirsten:

– Man kan også ringe til Ældre Sagens kontor mandag til torsdag og bede om at blive ringet op af en os vejledere. Vi kan måske ordne spørgsmålet per telefon, eller vi aftaler at mødes i Ældre Sagens lokaler eller hjemme hos borgeren.

Og faktisk kan det være en fordel at mødes i borgernes hjem, fortæller Flemming:

– Det kan nogle gange være en fordel at mødes i borgerens hjem, så vi kan få fat i de papirer og oplysninger, der er brug for.

Uanset hvor rådgivningen forgår er der dog én ting, der går igen, siger Bente:

– Vi tager os tid til at lytte, og så prøver vi at hjælpe personen til at få overblik og finde mulige veje til en løsning. Vi har ubetinget tavshedspligt, vi fører ingen journaler og man kan være anonym.

Bjørn fik god hjælp

Bjørn Larsen er glad for den hjælp, han fik i Seniorvejledningen.

Bjørn har en reservefar, der flyttede på plejehjem. Og selvom Bjørn i mange år har hjulpet ham med det ene og det andet, ville han være sikker på, at der var rene linjer i forhold til arvingerne, den dag reservefaren går bort:

– Jeg tog hen til Ældre Sagens Seniorvejledning, og her sad de tre vejledere klar. Jeg fortalte dem om mit problem, og de lyttede og var gode til at sætte sig ind i min situation. De kom med nogle idéer til, hvad jeg kunne gøre, og vi aftalte et møde mere, hvor jeg skulle tage nogle papirer med. Efter det andet møde, var der styr på det. Jeg havde gjort de ting de sagde, og de bekræftede mig i, at de tiltag, jeg ellers havde sat i gang, var fornuftige.

Ældre Sagens Seniorvejledning holder til i Gildhøjparken 6, 2605 Brøndbyvester.

Træffetid hver den første mandag i måneden kl. 13-15, ligesom man kan ringe til kontoret mandag til torsdag kl. 10-12 og bede om at blive ringet op af en seniorvejleder.