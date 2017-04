Man hører tit, at der er penge i affaldet. Det blev meget konkret da Danmarks Naturfredningsforening havde inviteret til affaldsindsamling og forårsrengøring i Vestskoven ved Oxbjerget. Ud over 21 dåser med pant og 3 uden pant fandt en af de ihærdige affaldsindsamlere en uåbnet pengekassette som raslede med småmønter og med en seddelsprække, som gør at den måske indeholder tusinder af kroner. Så der var penge i affaldet.

Naturfredningsforeningen fik hjælp af 14 indsamlere i søndags, men også skovbørnehaven og klasser fra Glostrup Skole´s Skovvangsafdeling har bidraget til at forårsrengøre Vestskoven.

– De foregående år har vi fundet markant mere affald end i år, udtaler lokalformanden Carsten Pedersen.

– Ude i skoven fandt vi næsten intet affald, hvilket vi ser som en stor succes. Det meste affald ligger langs vejene, hvorimod skovgæsterne er rigtig gode til at rydde op efter sig, slår Carsten Pedersen fast.

Mange hundeejere samler hundens efterladenskaber op i en plastikpose, og smider herefter posen i naturen.

– Måske ligger der en opgave for skoven og kommunen at få aftalt en aftale om at etablere og tømme nogle flere skraldespande omkring hundelufte-områderne, siger Carsten Pedersen.

Pengekassetten blev afleveret på politistationen som hittegods, så når den bliver åbnet og indholdet bliver talt, så venter der 15% i findeløn til den ihærdige affaldsindsamler.