Det blev til en sølvsæson

Det lykkedes ikke for Brøndby Volleyball Klub at forsvare det danske mesterskab, som klubben ellers har vundet de seneste tre sæsoner.

Efter den anden af to finalekampe måtte Brøndby nemlig i lørdags overlade mesterskabet til Holte IF.

At det i år blot blev til sølv og endnu et finalenederlag til Holte skal blandt andet ses i forlængelse af, at holdet røg ind i problemer, da de omkring årsskiftet måtte tage afsked med holdets amerikanske krumtap, Deme Morales.

Det var et hul, der var svært at lukke midt i sæsonen, hvor reglerne lukker for tilgang af nye spillere, og selv om Alina Sode, som overtog pladsen i grundopstillingen er vokset med opgaven, har en spiller mindre i truppen givet færre muligheder.

Alligevel lykkedes det Brøndby at få spillet til at fungere bedre og bedre som tiden gik hen mod finalekampene.

Men desværre blev holdet i ugen op til den første finalekamp ramt af en skade på den amerikanske centerangriber Miranda Bradshaw, som forvred knæet.

Lige ved og så ikke

Alligevel lykkedes det Brøndby at præstere to spændende opgør mod Holte IF.

I den første finale måtte de to hold ud i et afgørende femte sæt for at finde en vinder og i den anden finale, som godt nok blev tabt med 0-3, var sætcifrene så tætte som 22-25, 22-25, 23-25 og der skulle således kun være få bolde i hvert sæt til, at succesen var faldet ud til Brøndbys fordel.

Brøndby lagde bedst ud i lørdagens kamp og fik i Tyler Richardssons serv en føring på 3-0. Føringen blev udbygget og var størst ved stillingen 19-14. Men så fik Holte styr på spillet og hentede tre point frem til stillingen 19-17.

Brøndby holdt fast i føringen gennem især gode effektfulde angreb af Trine Kjelstrup, men da hun kom i servefeltet, og Holte vandt pointet til 19-22, havde Brøndby svært ved at finde tilstrækkeligt effektfulde angreb. Sammen med et par dumme fejl førte det frem til sættets afslutning på 25-22 til Holte.

Ser man bort fra de trods alt kun få fejl, blev der vist flot volleyball fra begge sider, og det gode og underholdende spil fortsatte i andet sæt, som Holte endte med at vinde 25-22.

Brøndby havde nu for alvor ryggen mod muren. Brøndby holdt stand frem til 17-17. Men så trak Holte fra igen og endte med, blandt andet på grund af et par servefejl af Brøndby at vinde tredje sæt med 25-23. Dermed sikrede Holte sig DM.

Mens Brøndby i den første kamp havde tildelt Holte en del point på egne fejl, var Holte i anden finale i langt højere grad nødt til selv at skabe point.