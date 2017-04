Det er mere nuanceret end som så

Nye tal fra Brøndby Kommune viser, at cirka 20 procent af eleverne på Brøndbyvester Skole og knap 17 procent af eleverne på Brøndby Strand Skole ikke opnår mindst karakteren 2 ved folkeskolens afgangsprøve i både dansk og matematik.

For Brøndbyøster Skole er tallet cirka fem procent.

Folkebladet har spurgt Arno Hurup Christiansen (S), formand for Børneudvalget, hvad han siger til tallene.

Udvalgsformanden medgiver, at tallene for de to skoler kan virke voldsomme, men peger samtidig på, at tallene skal ses i deres rette sammenhæng:

– På Brøndbyvester Skole og Brøndby Strand Skole har man samlet specialklasserne, så det vil sandsynligvis give et udslag i forhold til tallene.

Desuden har man igennem flere år haft et særlig tiltag på Brøndbyøster Skole, der forhåbentlig giver et udslag i undersøgelsen, siger Arno Hurup Christiansen:

– Inden skolereformen blev vedtaget, havde man et initiativ på Brøndbyøster Skole, hvor alle årgange havde fem ugentlige matematiklektioner med tidlig matematik, og det er forhåbentlig det, der viser sig her i forhold til de fine tal for Brøndbyøster Skole.

Lad reformen virke

En ud af fem elever på to af tre skoler kan virke som et stort tal.

Derfor er det også et tal, politikerne og forvaltningen i følge Arno Hurup Christiansen har fokus på. Men samtidig mener han, at skolereformen skal have lov til at virke, og netop ikke har sat sig fuldt igennem i forhold til de elever, der før sommerferien gik til afgangsprøven, og som derfor er blevet målt:

– Reformen er stadig meget ny, og jeg er sikker på, den nok skal hjælpe. Desuden er det min holdning, at man ikke skal ændre på den hele tiden, selvom der kan være ting, der ikke fungerer så godt lige nu. Selvfølgelig skal man justere, men man skal altså give plads til, at den virkelig slår igennem.

Løfter eleverne

Udover at give reformen tid, mener Arno Hurup Christiansen, at skolerne i Brøndby gør deres arbejde godt:

– Vi har i udvalget netop besøgt Brøndby Strand Skole. Her viser beregningerne, at skolen, målt på de nationale tests, løfter eleverne mindst lige så meget som andre steder. Eleverne følger altså den forventede kurve.

Og så håber Arno Hurup Christiansen, at det øgede fokus på sprog, de lokale politikere har haft igennem de seneste år, også vil kunne ses i karaktererne fremover:

– Vi har de seneste år haft stor fokus på sproget, børnene bliver nu sprogstimuleret helt ned i dagplejen, og jeg er sikker på, det vil få positiv betydning fremover.